Новий очільник Ірану Масуд Пезешкіан сказав журналістам під час участі в Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку, що прагнув переговорів із Заходом щодо війни Росії проти України.

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Іран каже, що не підтримує напад на Україну

Пезешкіан повторив, що Тегеран нібито не передавав ракет Москві, яку він засуджував за "агресію".

Ми готові сісти за один стіл з європейцями та американцями для діалогу та переговорів. Ми ніколи не схвалювали російську агресію проти української території,

– заявив політик.

Нагадаємо, що за даними західних розвідок Іран вже поставив Росії балістичні ракети. Але затримав поставки пускових установок для них. В Інституті вивчення війни пояснили, чому.

До слова, Іран і Росія виявили готовність підписати договір про всеосяжне стратегічне партнерство. У липні Масуд Пезешкіян у телефонній розмові з Путіним пообіцяв зробити це на саміті БРІКС, який пройде у Казані наприкінці жовтня.