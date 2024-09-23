Зрозуміло, що для оточення Владіміра Путіна не надто приємно чути про план перемоги України. Таку думку 24 Каналу висловив політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун, зауваживши, що Росія спостерігала за візитами до Києва представників США та Великої Британії.

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Про що свідчить риторика Кремля

Хоч росіянам неприємна увага до України, втім вони розуміють, що мають певні фактори впливу на Європу та США. Країна-агресорка досі намагається шантажувати світ ядерною зброєю.

Ми уже спостерігали за невдалою спробою запуску ядерної міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат". Її вибух знищив весь полігон. Втім навіть неуспішні запуски не означають, що ракету не випробовуватимуть знову.

Коли на весь світ розійдуться картинки, як навіть в нереальних умовах, але все-таки була використана ядерна боєголовка, це матиме великий вплив. Можливо, не на лідерів західних суспільств, але це точно стане переконливим фактором для жителів цих держав.

Окупанти розуміють, що їхні залякування все ж працюють, а цією історією можна користуватися. Тому, я думаю, що Росія зараз вичікує у політичному контексті, адже вікно можливостей для спілкування із західними діячами закрите,

– підкреслив Максим Джигун.

Чи можуть США відновити контакти з Росією

Результати виборів у Сполучених Штатах можуть змінити ситуацію, зробити її більш сприятливою для Росії. Тоді з'явиться підстава для того, щоб відновлювати діалоги на офіційному рівні.

Я впевнений, що у випадку перемоги Дональда Трампа, офіційні розмови між президентом США й диктатором Путіним, повернуться. Тоді все могло б все заграти іншими фарбами для Росії,

– додав політолог.

У сьогоднішніх умовах від країни-агресорки точно не варто чекати розважливості та згоди на компроміси щодо закінчення війни. Так само дуже сумнівною виглядає присутність Росії на другому Саміті миру.

Мені видається, що в умовах, коли немає паритету, немає підтримки російської позиції, очікувати на те, що Росія в якийсь спосіб буде представлена на такому саміті – це певний нонсенс,

– підсумував Максим Джигун.

Зауважимо, що Володимир Зеленський заявив, що Росію запросять на другий Саміт миру, який відбудеться у листопаді 2024 року. Втім кремлівські чиновники вже повідомили, що не планують брати участь у події.