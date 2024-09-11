Це перша подібна спільна поїздка глав двох дипломатичних відомств протягом останніх років. Вони візьмуть участь у саміті Кримської платформи.
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Блінкен та Леммі прибули до Києва
Держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі прибули до Києва зі спільним візитом, оскільки Україна тисне на Захід, щоб той дозволив їй використовувати ракети великої дальності проти Росії.
Блінкен та Леммі прибули до Києва: дивіться відео
В AP зазначили, що голова Держдепу США Блінкен приїхав з Лондона, де звинуватив Іран у наданні Росії балістичних ракет Fath-360 малої дальності. Тоді він назвав цей крок "драматичною ескалацією" війни.
Україна вже впродовж кількох місяців просить дозволу на використання зброї великої дальності як від США, так від західних союзників для нанесення ударів по цілях у Росії. Тож, як вказали в AP, очікується, що Україна буде наполягати ще активніше, враховуючи останні повідомлення про придбання зброї Росією.
"Якщо нам дозволять знищувати військові об’єкти чи зброю, підготовлену ворогом для нападу на Україну, це, безумовно, принесе більше безпеки для наших мирних жителів, наших людей і наших дітей...Ми працюємо над цим і продовжуватимемо наполягати на цьому щодня", – говорив під час пресконференції глава уряду Денис Шмигаль.
У виданні додали, що візит Блінкена та Леммі у середу, 11 вересня, відбувається напередодні майбутньої поїздки британського прем'єра Кіра Стармера до Вашингтона, де він зустрінеться з президентом Джо Байденом у Білому домі в п'ятницю.
Зазначимо, що перші закордонні посадовці прибули до української столиці потягом через кілька годин після президентських дебатів у США, під час яких віце-президент Камала Гарріс і колишній президент Трамп обговорювали війну в Україні, яка триває 2,5 роки.
Дозвіл на використання ЗСУ зброї вглиб Росії: що про це говорили
- Зазначимо, що напередодні глави зовнішньополітичних відомств США та Великобританії анонсували свій візит до Києва під час спільної прес-конференції у Лондоні. Тоді Блінкен заявив, що їхня поїздка відбудеться у "критичний для України час".
- Зокрема, глава Держдепу США підтвердив, що Іран передав свої балістичні ракети Росії, які російський диктатор Владімір Путін "ймовірно, застосує протягом декількох тижнів в Україні". Також він пообіцяв санкції проти Тегерану за те, що він знехтував попередженнями про відправлення ракет Росі. Також ідеться і про обмеження щодо державної авіакомпанії Iran Air.
- Водночас Блінкен заявив, що американський президент Джо Байден "не виключає", що ЗСУ дозволять запускати ракети вглиб російської території.
- Зауважимо, що президент США Джо Байден планує обговорити надання дозволу Україні бити по території Росії з прем'єром Британії. Мовиться саме про далекобійну зброю. Зокрема, про це стало відомо під час брифінгу глави МЗС Британії Девіда Леммі.