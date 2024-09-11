Це перша подібна спільна поїздка глав двох дипломатичних відомств протягом останніх років. Вони візьмуть участь у саміті Кримської платформи.

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Блінкен та Леммі прибули до Києва

Держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі прибули до Києва зі спільним візитом, оскільки Україна тисне на Захід, щоб той дозволив їй використовувати ракети великої дальності проти Росії.

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В AP зазначили, що голова Держдепу США Блінкен приїхав з Лондона, де звинуватив Іран у наданні Росії балістичних ракет Fath-360 малої дальності. Тоді він назвав цей крок "драматичною ескалацією" війни.

Україна вже впродовж кількох місяців просить дозволу на використання зброї великої дальності як від США, так від західних союзників для нанесення ударів по цілях у Росії. Тож, як вказали в AP, очікується, що Україна буде наполягати ще активніше, враховуючи останні повідомлення про придбання зброї Росією.

"Якщо нам дозволять знищувати військові об’єкти чи зброю, підготовлену ворогом для нападу на Україну, це, безумовно, принесе більше безпеки для наших мирних жителів, наших людей і наших дітей...Ми працюємо над цим і продовжуватимемо наполягати на цьому щодня", – говорив під час пресконференції глава уряду Денис Шмигаль.

У виданні додали, що візит Блінкена та Леммі у середу, 11 вересня, відбувається напередодні майбутньої поїздки британського прем'єра Кіра Стармера до Вашингтона, де він зустрінеться з президентом Джо Байденом у Білому домі в п'ятницю.

Зазначимо, що перші закордонні посадовці прибули до української столиці потягом через кілька годин після президентських дебатів у США, під час яких віце-президент Камала Гарріс і колишній президент Трамп обговорювали війну в Україні, яка триває 2,5 роки.

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