Президент США Джо Байден планує обговорити надання дозволу Україні бити по території Росії з прем'єром Британії. Мовиться саме про далекобійну зброю.

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США хочуть обговорити дозвіл

Про це стало відомо під час брифінгу міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Ламмі. За його словами, Байден хоче поговорити про дозвіл бити по об'єктах на території Росії з прем'єром його країни Кіром Стармером.

США не дозволяють Україні бити по території Росії далекобійною зброєю. Зокрема, ракетами ATACMS. Стосовно дозволу на використання ATACMS для ударів вглиб території Росії, міністр оборони США сказав, що Україна має власну зброю для цього.

Раніше стало відомо, що Велика Британія поставить Україні 650 легких багатоцільових ракет LMM для посилення протиповітряної оборони. Ця допомога є частиною зобов'язань нового британського уряду перед Україною.