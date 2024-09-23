Понятно, что для окружения Владимира Путина не слишком приятно слышать о плане победы Украины. Такое мнение 24 Каналу высказал политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун, отметив, что Россия наблюдала за визитами в Киев представителей США и Великобритании.

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О чем свидетельствует риторика Кремля

Хотя россиянам неприятно внимание к Украине, впрочем они понимают, что имеют определенные факторы влияния на Европу и США. Страна-агрессор до сих пор пытается шантажировать мир ядерным оружием.

Мы уже наблюдали за неудачной попыткой запуска ядерной межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Ее взрыв уничтожил весь полигон. Впрочем даже неуспешные запуски не означают, что ракету не будут испытывать снова.

Когда на весь мир разойдутся картинки, как даже в нереальных условиях, но все-таки была использована ядерная боеголовка, это будет иметь большое влияние. Возможно, не на лидеров западных обществ, но это точно станет убедительным фактором для жителей государств.

Оккупанты понимают, что их запугивания все же работают, а этой историей можно пользоваться. Я думаю, что Россия сейчас выжидает в политическом контексте, ведь окно возможностей для общения с западными деятелями закрыто,

– подчеркнул Максим Джигун.

Могут ли США возобновить контакты с Россией

Результаты выборов в Соединенных Штатах могут изменить ситуацию, сделать ее более благоприятной для России. Тогда появится основание для того, чтобы возобновлять диалоги на официальном уровне.

Я уверен, что в случае победы Дональда Трампа, официальные разговоры между президентом США и диктатором Путиным, вернутся. Тогда все могло бы все заиграть другими красками для России,

– добавил политолог.

В сегодняшних условиях от страны-агрессора точно не стоит ждать рассудительности и согласия на компромиссы по окончанию войны. Так же очень сомнительным выглядит присутствие России на втором Саммите мира.

Мне кажется, что в условиях, когда нет паритета, нет поддержки российской позиции, ожидать того, что Россия каким-то образом будет представлена на таком саммите – это определенный нонсенс,

– подытожил Максим Джигун.

Заметим, что Владимир Зеленский заявил, что Россию пригласят на второй Саммит мира, который состоится в ноябре 2024 года. Впрочем кремлевские чиновники уже сообщили, что не планируют участвовать в событии.