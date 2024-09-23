Об этом в своем аккаунте соцсети Х сообщил OSINT-аналитик Джордж Баррос. Это неудачное испытание произошло на космодроме Плесецк.

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Как выглядит полигон, где испытывали "Сармат"

OSINT-аналитик Джордж Баррос обнародовал новые спутниковые снимки от компании Maxar, которые освещают значительные события на месте запуска ракеты. Анализ обнаружил большой кратер шириной примерно 62 метра, а также значительные повреждения вокруг стартовой площадки. Эти данные свидетельствуют, что ракета, вероятно, взорвалась вскоре после зажигания или запуска.

Спутниковые снимки с последствиями неудачного испытания "Сармат" / Фото из аккаунта Джорджа Барроса из соцсети Х

До этого OSINT-аналитик MT_Anderson в соцсети Х, также публиковал спутниковые снимки, на которых изображены последствия неудачного испытания межконтинентальной баллистической ракеты на российском космодроме Плесецк. Инцидент произошел в период с 20 по 22 сентября 2024 года.

Спутниковые снимки свидетельствуют, что ракета была запущена с шахтной пусковой установки. Однако испытание завершилось катастрофической неудачей, что привело к мощному взрыву, от которого на месте пусковой площадки остался лишь кратер.

Кратеры и пожары на месте испытания ракеты "Сармат" / Фото из аккаунта @MeNMyRC1 в соцсети Х

К слову, журналисты Defense Express писали, что сам по себе взрыв межконтинентальной ракеты при испытательном старте – это катастрофа, которая может происходить буквально раз в полвека. Это как минимум 4-я неудачная попытка испытания "боевой" тяжелой МБР "Сармат".