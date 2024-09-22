Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович, заметив, что взрыв ракеты "Сармат" ставит под сомнение возможности России по использованию ядерного оружия на стратегическом уровне.

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В каком состоянии российская ядерка

Как отметил Попович, Россия любит угрожать ядерным оружием. Но уже достаточно давно звучат вопросы, в каком вообще она состоянии и реально ли ее запустить. Очевидно, что они имеют с этим проблемы.

Нельзя утверждать, что буквально все российское ядерное оружие находится в небоеспособном состоянии. Да и никаких подтверждений с российской стороны мы не дождемся. Но в целом это позор. У них есть проблемы. И им надо проверить возможность своего ядерного вооружения перед тем, как кого-то им пугать,

– заметил Попович.

Конечно, Россия, к сожалению, имеет и тактическое ядерное оружие. Они могут разместить ядерные боеголовки на ракетах, которые регулярно запускают по Украине. Речь идет как о Х-101, Х-22, так и о "Искандере", "Кинжале" и т.п.

Никто не узнает, что это за ракета, пока она не взорвется. На ней же не написано, что там ядерная боеголовка,

– отметил Попович.

Обратите внимание! Россия уже давно восхваляет свои ракеты "Сармат". Но на самом деле успешный запуск ракеты случился лишь однажды – в 2022 году.