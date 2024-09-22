Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович, зауваживши, що вибух ракети "Сармат" ставить під сумнів можливості Росії щодо використання ядерної зброї на стратегічному рівні.

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В якому стані російська ядерка

Як наголосив Попович, Росія любить погрожувати ядерною зброєю. Але вже досить давно лунають питання, в якому взагалі вона стані і чи реально її запустити. Очевидно, що вони мають з цим проблеми.

Не можна стверджувати, що буквально вся російська ядерна зброя перебуває в небоєздатному стані. Та й ніяких підтверджень з російського боку ми не дочекаємося. Але загалом це ганьба. У них є проблеми. І їм треба перевірити можливість свого ядерного озброєння перед тим, як когось ним лякати,

– зауважив Попович.

Звісно, Росія, на жаль, має і тактичну ядерну зброю. Вони можуть розмістити ядерні боєголовки на ракетах, які регулярно запускають по Україні. Йдеться як про Х-101, Х-22, так і про "Іскандер", "Кинджал" тощо.

Ніхто не дізнається, що це за ракета, доки вона не вибухне. На ній же не написано, що там ядерна боєголовка,

– зазначив Попович.

Зверніть увагу! Росія вже давно вихваляє свої ракети "Сармат". Але насправді успішний запуск ракети стався лише одного разу – у 2022 році.