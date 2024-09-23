Про це у своєму акаунті соцмережі Х повідомив OSINT-аналітик Джордж Баррос. Це невдале випробовування відбулося на космодромі Плесецьк.

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OSINT-аналітик Джордж Баррос оприлюднив нові супутникові знімки від компанії Maxar, які висвітлюють значні події на місці запуску ракети. Аналіз виявив великий кратер шириною приблизно 62 метри, а також значні пошкодження навколо стартового майданчика. Ці дані свідчать про те, що ракета, ймовірно, вибухнула незабаром після запалювання або запуску.

Супутникові знімки з наслідками невдалого випробовування "Сармат" / Фото з акаунту Джорджа Барроса з соцмережі Х

До цього OSINT-аналітик MT_Anderson у соцмережі Х, також публікував супутникові знімки, на яких зображені наслідки невдалого випробування міжконтинентальної балістичної ракети на російському космодромі Плесецьк. Інцидент стався в період з 20 по 22 вересня 2024 року.

Супутникові знімки свідчать, що ракета була запущена з шахтної пускової установки. Однак випробування завершилося катастрофічною невдачею, що призвело до потужного вибуху, від якого на місці пускового майданчика залишився лише кратер.

Кратери і пожежі на місці випробовування ракети "Сармат" / Фото з акаунту @MeNMyRC1 у соцмережі Х

До слова, журналісти Defense Express писали, що сам по собі вибух міжконтинентальної ракети при випробувальному старті – це катастрофа, яка може відбуватись буквально раз у півсторіччя. Це щонайменше 4-та невдала спроба випробування "бойової" важкої МБР "Сармат".