Об этом сообщают российские СМИ. Российский чиновник отметил, что Кремлю с Саммитом мира уже "все понятно", передает 24 Канал.

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В России высказались об участии во втором Саммите мира

Заместитель главы МИД России Михаил Галузин сказал, что Москва считает планы Киева и Запада на новое мероприятие "попыткой реабилитироваться за провал недавней конференции в Швейцарии".

Российский чиновник добавил, что Москве "все уже понятно" относительно второго Саммита мира. Галузин также сказал, что эта встреча "имеет риторику на проталкивание безвыходной и ультимативной формулы Зеленского".

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