Об этом сообщают российские СМИ. Российский чиновник отметил, что Кремлю с Саммитом мира уже "все понятно", передает 24 Канал.
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В России высказались об участии во втором Саммите мира
Заместитель главы МИД России Михаил Галузин сказал, что Москва считает планы Киева и Запада на новое мероприятие "попыткой реабилитироваться за провал недавней конференции в Швейцарии".
Российский чиновник добавил, что Москве "все уже понятно" относительно второго Саммита мира. Галузин также сказал, что эта встреча "имеет риторику на проталкивание безвыходной и ультимативной формулы Зеленского".
Украина хочет провести второй Саммит мира до выборов в США
- Журналисты Bloomberg, ссылаясь на слова анонимного украинского чиновника, писали, что Украина хочет провести второй Саммит мира, пригласив на это мероприятие Россию. Сам саммит, по информации издания, наше государство хочет провести до выборов в США.
- Украинский чиновник отметил, что перспектива возвращения Дональда Трампа к власти означает, что военная поддержка может существенно ослабнуть. Именно поэтому и надо провести Саммит мира до этого времени.
- Некоторые западные союзники отметили изданию, что встреча должна быть тщательно подготовленной, с четкими целями и управляемыми ожиданиями. Отдельные спикеры убеждены, что не удастся провести совместное мероприятие с участием Украины и России вместе.