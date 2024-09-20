Глава государства объяснил свое мнение во время совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон де Ляен, которая прибыла сегодня в Киев.

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Справедливый и продолжительный мир

По словам Зеленского, формула мира – единственный реальный формат завершения войны с действительно справедливым и длительным миром.

Президент подчеркнул, что нужно приложить максимальные усилия, чтобы в этом году организовать второй саммит мира. Саммит, который по мнению главы государства, "может поставить точку в этой войне, которая никогда не станет тремя точками".

И мы все в Европе все одинаково заинтересованы в мире. Мир – это не замораживание войны, не какие-либо манипуляции международным правом и моралью. Мир должен быть надежным и таким будет,

– заявил Зеленский.

К слову, ранее Владимир Зеленский высказывался по поводу участия представителей России во втором саммите мира. Президент рассказывал, что его просили союзники, чтобы страна-агрессорка присутствовала на этом мероприятии.

Известно, что Киев стремится провести второй саммит в одной из стран Глобального Юга. В частности, Зеленский предлагал Индии принять встречу мировых лидеров.