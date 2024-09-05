Киев стремится, чтобы второй Саммит состоялся до выборов президента в США, запланированных в ноябре. Ожидается, что мероприятие должна провести одна из стран Глобального Юга. Президент Зеленский в интервью NBC News ответил, будет ли Россия приглашена к обсуждению формулы мира.

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Будет ли Россия на втором Саммите мира

Глава государства отметил, что сначала будет подготовлен детальный план окончания войны. Его проработают вместе с партнерами, которые поддержали коммюнике первого Саммита. Будет проработан каждый пункт тех кризисов, которые принес Путин.

Зеленский отметил, что этот план будет представлять украинский вариант окончания войны. Чем больше стран присоединится к его разработке, тем глубже они его будут понимать.

Этот план мы предложим к рассмотрению на втором саммите. Обязательно там должны присутствовать представители России. Мы это понимаем, что без российской стороны закончить эту войну дипломатически очень сложно,

– заявил президент.

Зеленский добавил, что все страны просили Киев, чтобы ко второму Саммиту привлекли представителей России. "Мы сказали – мы не против. Давайте подготовим план и позовем их", – объяснил глава государства.

К слову, Зеленский предлагал Нарендри Моди, чтобы второй Саммит мира принимала Индия.