Київ прагне, аби другий саміт відбувся до виборів президента у США, запланованих у листопаді. Очікується, що захід має провести одна з країн Глобального Півдня. Президент Зеленський в інтерв'ю NBC News відповів, чи буде Росія запрошена до обговорення формули миру.

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Чи буде Росія на другому саміті миру

Глава держави зазначив, що спершу буде підготовлений детальний план закінчення війни. Його опрацюють разом із партнерами, які підтримали комюніке першого саміту. Буде пропрацьований кожен пункт тих криз, які приніс Путін.

Зеленський зауважив, що цей план представлятиме український варіант закінчення війни. Чим більше країн долучиться до його розробки, тим глибше вони його розумітимуть.

Цей план ми запропонуємо до розгляду на другому саміті. Обов'язково там повинні бути присутні представники Росії. Ми це розуміємо, що без російської сторони закінчити цю війну дипломатично дуже складно,

– заявив президент.

Зеленський додав, що усі країни просили Київ, щоб до другого саміту залучили представників Росії. "Ми сказали – ми не проти. Давайте підготуємо план і покличемо їх", – пояснив глава держави.

До слова, Зеленський пропонував Нарендрі Моді, аби другий саміт миру приймала Індія.