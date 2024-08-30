Під час візиту до Нарендри Моді до Києва, Зеленський запропонував, аби другий Саміт миру пройшов саме в Індії. Водночас президент поставив умову: спершу Нью-Делі мають доєднатися до комюніке першого Саміту миру.

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До того, як визначиться господар Білого дому

Як повідомляють ЗМІ, президент України хоче, аби другий Саміт миру пройшов перед президентськими виборами в США, запланованими на листопад. Своїм баченням він поділився з індійським прем'єром.

Відомо, що наразі Моді ще не дав згоду на проведення саміту.

Під час перебування у Києві політик заявив, що готовий відігравати "конструктивну роль" у мирному процесі. Крім того, він розповів Зеленському про що розмовляв з Путіним під час останніх зустрічей. За словами Моді, він сказав російському диктатору, що "зараз не епоха війн, і конфлікти вирішуються дипломатією".

Нагадаємо, що Київ рішуче налаштований провести другий Саміт миру в одній з країн Глобального півдня.