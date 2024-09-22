Об этом пишут аналитики американского Института изучения войны (ISW).
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Иран задержал поставки России пусковых установок для ракет Fateh-360
В материале ISW говорится, что такая договоренность позволяет обеим странам избежать логистического бремени транспортировки пусковых установок и незаметно передавать сами ракеты.
То есть, как пишут аналитики, цепь поставок можно лучше скрыть и в очередной раз отрицать участие Ирана в военных действиях России.
В ISW отметили: тот факт, что Иран не прислал пусковые установки, сам по себе не указывает на его приверженность к поддержке российских военных усилий.