Об этом пишут аналитики американского Института изучения войны (ISW).

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Иран задержал поставки России пусковых установок для ракет Fateh-360

В материале ISW говорится, что такая договоренность позволяет обеим странам избежать логистического бремени транспортировки пусковых установок и незаметно передавать сами ракеты.

То есть, как пишут аналитики, цепь поставок можно лучше скрыть и в очередной раз отрицать участие Ирана в военных действиях России.

В ISW отметили: тот факт, что Иран не прислал пусковые установки, сам по себе не указывает на его приверженность к поддержке российских военных усилий.