Среди возможных причин этого решения может быть то, что Тегеран таким образом оставил себе пространство для дипломатических маневров с западными странами, или же Россия просто изготовит необходимые пусковые самостоятельно. Аналитики Defense Exrpess отметили, что для России в этом нет большой сложности.

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Может ли Россия самостоятельно изготавливать пусковые установки Fath-360

Как пояснили аналитики, в Иране для запуска Fath-360 используется грузовик 6х6, скорее всего от основного национального производителя Saipa Diesel, который производит копии китайских Dongfeng KC.

Поэтому даже в России могут возникнуть вопросы относительно надежности этих транспортных средств.

Поэтому в Москве могли принять решение об установке ракет Fath-360 на собственное шасси, от, например, "Урал" или "КамАЗ". Тем более, что сам пусковой механизм не отличается сложностью,

– отметили в Defense Express.

Также о том, что Россия таки может запускать иранские ракеты, свидетельствует то, что сразу после получения первой партии из 220 ракет Fath-360 их отвезли на ближайший от порта полигон для испытаний Ашулук.

Этот полигон предназначен для испытаний и обучения подразделений ПВО.

Также аналитики отметили, что Иран вряд ли пойдет на какие-то неприятные для России маневры, потому что получает от нее действительно важные вещи.

В частности, согласно данным Пентагона, Москва помогает Тегерану с ядерными технологиями.