Об этом агентству Reuters сообщили три информированных источника – европейский дипломат, представитель европейской разведки и американский чиновник. На то, что Россия не получила пусковых установок для иранских ракет, может быть несколько причин.

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Почему Россия не получила пусковые установки к иранским ракетам

По словам американского собеседника издания, Иран не поставил России пусковые установки на момент объявления США о поставках иранских ракет.

В то же время представитель европейской разведки без уточнений заявил, что не ожидал передачи пусковых установок Москве.

Опрошенные изданием эксперты озвучили несколько возможных причин, почему Россия не получила пусковые установки для Fath-360.

Одна из версий заключается в том, что Москва может планировать адаптировать свои грузовики для транспортировки ракет. Другая – Тегеран мог оставить возможность для маневров в переговорах с западными странами.

Сейчас военная помощь Ирана российской кампании в Украине включает поставки сотен беспилотников, артиллерийских снарядов, а также широкую поддержку производства БпЛА в России.

К слову, министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что его страна будет поддерживать все европейские санкции против Ирана из-за передачи ракет России. Он также отметил, что лучшим ответом на это было бы, если бы Украина нанесла удары по складам, где хранятся эти ракеты.