Дальность этих ракет в зависимости от модификации колеблется в пределах от 120 до 400 километров. Какие города под угрозой ударов иранскими баллистическими ракетами – разбирался 24 Канал.
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Каким городам угрожают ракеты Fath-360
Fath-360 являются оперативно-тактическими баллистическими ракетами и имеют дальность до 120 километров. Таким образом под угрозой ударов этими ракетами с учетом линии фронта по состоянию на сентябрь 2024 года находятся такие регионы Украины:
- север Черниговской области, включая Чернигов;
- почти вся территория Сумской области, включая Сумы;
- север Полтавской области, в частности Гадяч и окружающие населенные пункты;
- значительная часть Харьковской области, включая города Харьков, Балаклея, Изюм и Купянск;
- вся подконтрольная Украине территория Донецкой и Луганской областей;
- вся подконтрольная Украине территория Запорожской области, включая Запорожье;
- восточная и южная часть Днепропетровской области, включая города Днепр, Синельниково, Никополь и Кривой Рог;
- вся подконтрольная Украине территория Херсонской области;
- юг Николаевской области, включая Николаев.
Каким регионам угрожает Fateh-110
Fateh-110 является высокоточными баллистическими ракетами, которые имеют заявленную дальность 300 километров, однако у 4 поколения ракет дальность заявлена как 400 километров. Поэтому под угрозой применения этих ракет находятся;
- Черниговская область;
- Сумская область;
- Полтавская область;
- Харьковская область;
- Киев и Киевская область (полностью при условии дальности 400 километров);
- Житомирская область;
- северо-восточная часть Ровенской области (при условии дальности 400 километров);
- Черкасская область, включительно с Черкассами;
- Кировоградская область, включая Кропивницкий;
- Днепропетровская область;
- все подконтрольные Украине части Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- часть Винницкой области (район Ладыжина, Тульчина и Гайсина, север области, включая Винницу).
Куда могут достать иранские ракеты / Инфографика 24 Канала
В случае размещения пусковых установок в Беларуси, под ударом также могут оказаться все западные области, включая областные центры, кроме Черновцов и Ужгорода. Однако информации о размещении этих ракет в сателлите России и применении оккупантами этих ракет пока нет.