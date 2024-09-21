Дальність цих ракет залежно від модифікації коливається у межах від 120 до 400 кілометрів. Які міста під загрозою ударів іранськими балістичними ракетами – розбирався 24 Канал.
Зверніть увагу Нова загроза з неба: які балістичні ракети Росія отримала з Ірану, які міста України під ударом
Яким містам загрожують ракети Fath-360
Fath-360 є оперативно-тактичними балістичними ракетами та мають дальність до 120 кілометрів. Таким чином під загрозою ударів цими ракетами з урахуванням лінії фронту станом на вересень 2024 року перебувають такі регіони України:
- північ Чернігівської області, включно з Черніговом;
- майже уся територія Сумської області, включно з Сумами;
- північ Полтавської області, зокрема Гадяч та навколишні населені пункти;
- значна частина Харківської області, включно з містами Харків, Балаклія, Ізюм та Куп'янськ;
- уся підконтрольна Україні територія Донецької та Луганської областей;
- уся підконтрольна Україні територія Запорізької області, включно із Запоріжжям;
- східна та південна частина Дніпропетровської області, включно з містами Дніпро, Синельникове, Нікополь та Кривий Ріг;
- уся підконтрольна Україні територія Херсонської області;
- південь Миколаївської області, включно з Миколаєвом.
Яким регіонам загрожує Fateh-110
Fateh-110 є високоточними балістичними ракетами, які мають заявлену дальність 300 кілометрів, проте у 4 покоління ракет дальність заявлена як 400 кілометрів. Тому під загрозою застосування цих ракет перебувають;
- Чернігівська область;
- Сумська область;
- Полтавська область;
- Харківська область;
- Київ та Київська область (повністю за умови дальністю 400 кілометрів);
- Житомирська область;
- північно-східна частина Рівненської області (за умови дальності 400 кілометрів);
- Черкаська область, включно з Черкасами;
- Кіровоградська область, включно з Кропивницьким;
- Дніпропетровська область;
- усі підконтрольні Україні частини Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей;
- Миколаївська область;
- Одеська область;
- частина Вінницької області (район Ладижина, Тульчина та Гайсина, північ області, включно з Вінницею).
Куди можуть дістати іранські ракети / Інфографіка 24 Каналу
У випадку розміщення пускових установок у Білорусі, під ударом також можуть опинитися усі західні області, включно з обласними центрами, крім Чернівців та Ужгорода. Проте інформації про розміщення цих ракет у сателіті Росії та застосування окупантами цих ракет поки немає.