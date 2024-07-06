Его оппонент Саид Джалили получил 13,5 голосов. Стоит заметить, что Джалили – сторонник жестокой линии, одновременно новый президент Ирана – реформист.

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В Иране избрали нового президента

Во втором туре президентских выборов в Иране победил 69-летний Масуд Пезешкиан. Он является сторонником реформ и ранее обещал "открыть страну миру".

Так, на выборах Ирана имели право проголосовать более 61 миллиона граждан. Впрочем, на участки 5 июля пришло лишь около половины. В общем, Пезешкиан получил почти 16,4 миллиона голосов – около 53,6% голосов. Его оппонент Саид Джалили получил меньшую поддержку – за него проголосовало более 13,5 миллиона иранцев.

Интересно, что в истории Ирана второй тур президентских выборов был только один раз – в 2005 году. Это второй раз в истории, когда в стране состоялось 2 тура голосования.

Радикальным оппозиционерам и женщинам запрещено баллотироваться на выборах, поэтому оппозиция призвала бойкотировать голосование. Так, оппозиционеры называли выборы "цирком", а в последние недели в сети распространялся тег #ElectionCircus (избирательный цирк).

Напомним, что выборы в Иране состоялись после того, как в авиакатастрофе 19 мая 2024 года погиб Ибрагим Раиси. Его вертолет разбился на пути из Азербайджана.

Что известно о новом президенте Ирана

Масуд Пезешкиан – 69-летний иранский кардиохирург и политик-реформатор. В 2001 – 2005 годах он был министром здравоохранения и медицинского образования. Стоит заметить, что Пезешкиан не впервые баллотировался на выборах президента. Так, в 2013 году он снял свою кандидатуру, а в 2021 году ему отказали в выдвижении своей кандидатуры.

В своей предвыборной программе Пезешкиан отмечал реформу системы здравоохранения, увеличение инвестиций государства в науку и налаживание отношений с Западом. Более того, он заявлял, что якобы готов открыть страну Западу.