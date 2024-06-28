28 июня в Иране проходят внеочередные выборы президента страны. Несмотря на то, что должность эта в Иране в основном церемониальная и президент – это некий гибрид премьера-технократа и говорящей головы, а также "торгующей лицом" во время иностранных визитов, к выборам приковано внимание всего мира.

Объяснений здесь несколько. Здесь и причина, по которой эти выборы происходят, и вопрос преемника верховного главы Ирана – аятоллы Али Хаменеи (которому, напомним, уже 85 лет) и подводные течения внутренней иранской политики, и призраки большой войны на Ближнем Востоке, а также противоречия среди участников "оси зла", частью которой является и Иран.

Весь этот букет делает выборы 28 июня очень интересными, а потенциальный второй тур 5 июля – просто "огненным". 24 Канал рассказывает об основных претендентах на победу и фиксирует очень непростую для Ирана геополитическую ситуацию.

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Кандидаты на пост президента Ирана: кто они

К выборам президента Ирана допущено шесть претендентов. Желающих было больше (ровно 80), среди них даже были женщины (что для политического режима, где правят фундаменталисты, не является нормой). Однако их сразу же отсеял Совет стражей конституции (это некий иранский Конституционный суд, состоящий из 12 аятолл, которых назначает верховный аятолла Хаменеи).

Самый известный из "забаненных" – бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, известный своей воинственной антизападной риторикой и неожиданной любовью к Украине.



Махмуд Ахмадинеджад / Фото из иранских СМИ

Интересно, что в начале российского вторжения в 2022 году он писал у себя в твиттере посты в поддержку Украины и осуждал Россию. Отказ Ахмадинежаду был ожидаемым – он уже проходил эту процедуру в 2017 и 2021 годах, поэтому не должен был бы удивляться. Напомним, что сам он стал президентом 2009 года на фоне масштабных фальсификаций.

Менее известными, но более важными "неудачниками" электорального процесса стали влиятельные представители условного крыла иранских реформаторов – Мохсен Мехрализаде, Али Лариджани, Эсхак Джахангири и Абдул Насер Хеммати.

Кого же иранские аятоллы таки допустили к выборам:

Алиреза Закани – действующий мэр Тегерана;

Саид Джалили – представитель Верховного лидера Ирана в Высшем совете нацбезопасности и бывший переговорщик по ядерной программе Ирана;

– представитель Верховного лидера Ирана в Высшем совете нацбезопасности и бывший переговорщик по ядерной программе Ирана; Амир-Хоссейн Газизаде Хашеми – глава Фонда мучеников в Иране;

Мустафа Пурмохаммади – экс-глава МВД Ирана;

Мохаммад Багер Галибаф – бывший мэр Тегерана и бывший начальник ВВС КСИР, а ныне спикер парламента Ирана;

– бывший мэр Тегерана и бывший начальник ВВС КСИР, а ныне спикер парламента Ирана; Масуд Пезешкиан – врач, экс-министр здравоохранения и член парламента.



Кандидаты на пост президента Ирана / Коллаж Al Jazeera

Несмотря на то, что все эти претенденты являются исламскими фундаменталистами (правящий режим в стране – откровенно террористический), исповедуют жесткий и недемократический курс, даже среди них эксперты видят разные оттенки "серого".

Так, Саид Джалили – это ультраконсерватор, а вот кандидат от КСИР (влиятельный в Иране Корпус стражей исламской революции, – 24 Канал) Галибаф – консерватор умеренный.

Кто имеет больше всего шансов стать президентом Ирана

Единственный представитель "реформаторов" – до недавнего времени малоизвестный общественности и довольно радикальный "либерал" – Масуд Пезешкиан.

Ему, похоже, отведена роль "массовки", чтобы заманить людей на выборы (некий иранский прототип Бориса Надеждина). Зато главным фаворитом эксперты называют именно Саида Джалили. Он является доверенным лицом фактического правителя страны (рахбара) аятоллы Хаменеи и считается влиятельной фигурой среди консервативного лагеря.



Саид Джалили / Фото iranintl.com

Понятно, что никакой достоверной социологии на управляемых выборах быть не может. Однако есть неофициальные рейтинги, где сейчас первенство отдают именно единственному "реформатору" Пезешкиану. За него готовы отдать свои голоса большинство жителей севера – из региона иранского Азербайджана, а также он может рассчитывать на голоса так называемого "протестного голосования".

Конечно, если иранцы откажутся от стратегии бойкота выборов. Ведь сейчас в Иране уже несколько кампаний фиксируют антирекорды по явке.

Это говорит о кризисе легитимности власти и длительном политическом кризисе. Впрочем, аятоллы несмотря на недовольство и массовые протесты не планируют отдавать власть, более того, готовы удерживать ее силой и террором.

Второе место в неформальных рейтингах накануне голосования у 58-летнего Джалили, который и победит (с вероятностью 99%). Интересно, что он был главным фаворитом выборов-2021, но тогда победил ныне покойный Раиси.

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Джалили имеет репутацию сторонника "жесткой линии" и ярого антиамериканиста. Он имеет научную степень по политологии, является ветераном ирано-иракской войны, где был тяжело ранен и потерял ступню правой ноги. После демобилизации Джалили вернулся к преподавательской деятельности в университете и параллельно стал работать в МИД (свободно владеет английским).

После избрания Ахмадинежада Джалили повысили до заместителя министра иностранных дел – он был куратором направления США и Европы.

Джалили был также участником переговоров по ядерной сделке (2007 – 2013), выступал как главный переговорщик, а сейчас агитирует за ускоренное развитие "ядерного проекта".

В начале 2022 года он написал письмо Хаменеи, в котором призвал активизировать обогащение урана до 90% для создания собственного ядерного оружия.

Сейчас Джалили входит в ближний круг рахбара Хаменеи и является приближенным лицом к его сыну и потенциальному наследнику Моджтабу.

Кто такой Мохаммад Галибаф

Это нынешний спикер парламента, ему 62 года. Родом из пригорода Мешхеда из смешанной персидско-курдской семьи, доктор политической географии, пилот. Построил военную карьеру в 1980-х, работал в структурах КСИР. В 2005 – 2017 годах также был мэром Тегерана.

Некоторые в Иране ставят и на Мохаммада Багера Галибафа. Он также трижды баллотировался на пост президента, но безуспешно.

Он понятный, предсказуемый, опытный, не радикальный и очень-очень "истеблишмент". В отличие от него, тот же Джалили слишком консервативен и близок к духовенству. У остальных ниже харизма и узнаваемость,

– предполагает эксперт Илия Куса на своей странице в телеграме.



Мохаммад Галибаф / Фото иранских СМИ

Галибаф также был близким другом убитого генерала КСИР Касема Сулеймани.



Галибаф и покойный Сулеймани близко дружили / Фото иранских СМИ

В то же время политик неоднократно демонстрировал свою полную лояльность к верховному лидеру режима Али Хаменеи.

Хаменеи хорошо понимает, что социальные условия в Иране созрели для еще более массовых протестов, и назначение Галибафа могло бы стать одной из нескольких мер, которые он принимает для того, чтобы удержать власть перед лицом растущего социального недовольства.

Чего ждать после выборов в Иране

В случае избрания Джалили ожидается, что он продолжит линию умершего Раиси по закручиванию гаек и усилению влияния фундаменталистов. Доступ к телу "первого лица" и доверие рахбара должны дать Джалили полномочия средневекового визиря и развязать ему руки.

Правда, проблем перед новым президентом появится также много. Первая из них – экономический кризис, не прекращающийся уже много лет и имеющий тенденцию к обострению. Ситуацию не спасают ни российские деньги за "Шахеды", ни китайские – за нефть.

На фоне этого растет недовольство населения, минимум две трети которого просто ненавидят власть. Особенно это заметно на национальных окраинах, где уже много лет продолжается фактическая партизанская война против КСИР и милиции "басиджей".

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Кроме того, Иран сейчас является потенциальным участником новой большой войны на Ближнем Востоке. Много лет иранская стратегия создания групп прокси в регионе работала, но сейчас начала давать сбой. Все чаще за действия ХАМАС, Хезболлы, йеменских хуситов и их иракских и сирийских коллег начинают спрашивать именно с Тегерана.

Иран от этих вопросов "петляет", как может. И если за ликвидацию Израилем генерала КСИР в дипломатическом здании в Дамаске удалось "ответить" лишь ритуальным обстрелом "на миллиард", то за Хезболлу, которая сейчас оказалась перед риском полномасштабной войны с Израилем (и его союзником США), похоже, придется "влезть" лично.

В этой ситуации Джалили, или кого там выберут президентом в Иране, точно не позавидуешь.