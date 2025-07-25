Об этом сообщают источники 24 Канала в ГУР.

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Что известно о "цифровом" ударе по оккупационным властям Крыма?

По данным собеседника в разведке, масштабная операция длилась несколько дней. Мощная DDoS-атака фактически парализовала информационные системы и сетевую инфраструктуру в Крыму.

Пока оккупанты выясняли причину "падения" правительственных сервисов и систем, киберспециалисты ГУР проникли в электронные кабинеты руководства оккупационной власти на ВОТ АР Крым и получили доступ к таким цифровым ресурсам, как система электронного документооборота "ДИАЛОГ", Система электронного документооборота "СЭД", "Дело", система бухгалтерского учета "1С:Документооборот", "Directum" и "АТЛАС",

– сообщил источник в разведке.

Как рассказал собеседник в ГУР, в течение двух дней было скачано 100 Тб данных с документацией так называемого "Правительства Республики Крым". Отмечается, что среди документов есть данные с грифами "секретно" о военных объектах и логистических маршрутах снабжения оккупационных войск на полуострове.

"Там скачано столько данных, что вскоре мы узнаем немало сенсаций о деятельности и преступлениях российских оккупантов в украинском Крыму. Выражаем “благодарность” за возможность реализации спецоперации заместителю министра здравоохранения оккупационного правительства Крыма Антону Лясковскому", – добавил собеседник в разведке.

После того, как была скопирована ценная информация, киберспециалисты ГУР уничтожили все данные, хранившиеся на серверах региональных и районных правительственных учреждений, министерств и ведомств оккупационной власти на ВОТ АР Крым.

Успешную операцию украинских хакеров в Крыму уже заметили в Москве. Так, в Госдуме России уже назвали это элементами "гибридной войны". Между тем в оккупационном Министерстве внутренней политики, информации и связи Крыма отметили, что "технические специалисты проводят все необходимые мероприятия по восстановлению. Однако некоторые сервисы могут быть недоступны для пользования абонентами".

"Цифровой" удар по оккупационным властям Крыма / Фото источников 24 Канала в ГУР

Напомним, киберспециалисты ГУР с 10 по 12 июня провели серию успешных кибератак на ресурсы российской налоговой и таможенной службы. Это позволило на некоторое время парализовать внутренний документооборот.