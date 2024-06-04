Около 25 претендентов уже подали заявки. Среди них есть двое главных кандидатов. Иранский независимый обозреватель Мазиар Миан сказал 24 Каналу, кто претендует в президенты Ирана и чего ожидать от выборов.
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Почему выборы президента Ирана являются фарсом
Миан рассказал, что наибольшие шансы стать президентом Ирана есть у Али Лариджани и Саида Джалили. Они представители консервативных сил и близкие к верховному лидеру Али Хаменеи, поскольку выходцы из его администрации.
Что известно о Лариджани и ДжалилиБывший руководитель парламента Али Лариджани был министром культуры, президентом телерадиокомпании Исламской Республики Иран, членом Совета по определению политической целесообразности.
Экс-руководитель Высшего совета национальной безопасности Саид Джалили известен своей жесткой позицией относительно переговоров с США и другими странами Запада.
В Иране все стратегические решения принимает верховный лидер, а президент только их выполняет. Соответственно любая фигура, которую выберут президентом, не сможет никоим образом влиять на внешнюю политику.
Поэтому и дальше будет происходить спонсирование террористических организаций на Ближнем Востоке, например ХАМАС и Хезболла, а также сотрудничество Ирана с Россией.
К сожалению, многие эксперты называли предыдущие президентские выборы "конкурентными". На самом деле нужно понимать, что нет никакой конкуренции. Она только между силами, которые являются частью режима – консервативными и реформаторскими,
– отметил Мазиар Миан.
В общем все будут выполнять волю верховного лидера. Иранцам предлагают выбирать президента только среди "своих". Кандидаты заблаговременно соглашаются с Али Хаменеи. Только те, кого он согласовал, могут участвовать в выборах. Это не выборы, а просто фарс.
Что известно о смерти Ибрагима Раиси
- Иранские СМИ 19 мая сообщили, что вертолет, перевозивший Раиси, попал в аварию. Вместе с ним летели министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан, губернатор провинции Восточный Азербайджан и другие официальные лица.
- Утром 20 мая нашли вертолет президента Ирана. Он полностью сгорел во время аварии. Все пассажиры погибли.
- В Иране был объявлен траур и прошла церемония похорон, на которой собрались тысячи иранцев. Она длилась несколько дней и свершилась 23 мая в городе Мешхед, где и похоронили Раиси.