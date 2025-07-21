Сибига рассказал, что открытие новых учреждений позволит открыть доступ к консульским услугам для большего количества украинцев за рубежом. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на МИД Украины.

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Почему Украина уменьшает присутствие на Кубе?

Министр иностранных дел объяснил, что снижение дипломатического присутствия на Кубе высвободит ресурс, который направят на усиление украинского присутствия в латиноамериканском регионе.

Где будут новые посольства и консульства МИД Украины?

Сибига сообщил, что Украина планирует открыть еще 4 посольства до конца 2025 года: в Доминиканской Республике, Эквадоре, Панаме и Уругвае.

Также МИД откроет новые консульства. Они появятся в Румынии, Ираке, Италии, Германии, Словакии, и еще по два откроют во Франции и Польше.

Кроме того, в Анталии и Гданьске статус консульств Украины планируют повысить до уровня генеральных.

Напомним, что в марте этого года генеральное консульство Украины открыли в Мумбаи.