Также консульство будет способствовать развитию партнерских отношений и налаживанию деловых связей в регионе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу МИД.

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МИД открыл консульство в Мумбаи

Министр иностранных дел Андрей Сибига объяснил, что в Мумбаи провели большой бизнес-форум с участием более 130 индийских компаний и на мероприятии официально инаугурировали новое генконсульство.

Это было действительно резонансное событие, которое широко освещалось в индийской прессе. Интерес к работе в Украине, развитие партнерств и инвестиций – огромный,

– сообщает он.

По информации МИД:

Мумбай, признан финансовой столицей Индии, является одним из крупнейших городов мира, сейчас занимая 6 место по размеру городской агломерации.

Этот город – дом для наибольшего количества миллиардеров в Азии. Является крупным экономическим, культурным и торговым центром страны.

Мумбай известен своим мощным финансовым сектором, в котором расположено значительное количество международных корпораций и банков.

Отмечается, что Украина активно усиливает свое дипломатическое взаимодействие, экономическое сотрудничество и деловые связи с Индией.

Между тем министр национального единства Алексей Чернышов предположил сколько украинцев вернутся домой после войны.