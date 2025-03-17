За рубежом сейчас находятся около 6 миллионов беженцев. Алексей Чернышов отметил, что количество людей, которые вернутся домой, зависит от успеха Украины. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью BBC.

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Сколько украинцев могут вернуться домой после войны

По оценкам министерства, после завершения войны 30% украинцев "серьезно рассмотрят возвращение домой" в течение полугода.

Также мы уже понимаем, что примерно 25%, возможно 30% украинцев приняли решение остаться за границей. Они интегрированы уже в систему рынка труда, они профессионально развиваются. Если округлить, у нас остается 40% украинцев. И именно за эту группу мы должны бороться,

– сказал Чернышов.

Он заявил, что украинцы, которые пользуются демократическими достижениями реформированных стран, будут ожидать таких изменений в Украине.

Министр подытожил, что в целом при условии соответствующих изменений и развития Украины домой могут вернуться примерно 70% наших граждан. То есть 30% – после наступления безопасных и стабильных условий проживания в Украине, а при условии положительных реформирований – еще до 40%.

Еще раз подчеркиваю, что "возвращать украинцев" – сам термин по себе, он не очень корректен. Это решения, которые примут украинцы самостоятельно. Наша задача – быть конкурентоспособными, потому что за те 40% мы будем конкурировать с другими странами. <… > Возвращение этих 6 миллионов или части для нас является жизненно необходимым. Без этого мы не сможем ни удвоить ВВП, ни заниматься экономическим развитием, ни восстановить страну,

– заявил министр.

Он отметил, что это конкуренция рынков труда между собой и "очевидно, что сейчас преимущество на европейской стороне".

Заметим, что по данным Евростата по состоянию на 31 января 2025 года временную защиту в странах ЕС имели почти 4,29 миллиона украинцев.