За кордоном наразі перебувають близько 6 мільйонів біженців. Олексій Чернишов зазначив, що кількість людей, які повернуться додому, залежить від успіху України. Про це пише 24 Канал із посиланням на інтерв'ю BBC.

Дивіться також Польща готується до наслідків переговорів по Україні: розробили 2 сценарії щодо біженців

Скільки українців можуть повернутися додому після війни

За оцінками міністерства, після завершення війни 30% українців "серйозно розглянуть повернення додому" впродовж пів року.

Також ми вже розуміємо, що приблизно 25%, можливо 30% українців прийняли рішення залишитися за кордоном. Вони інтегровані вже в систему ринку праці, вони професійно розвиваються. Якщо округлити, у нас залишається 40% українців. І саме за цю групу ми маємо боротися,

– сказав Чернишов.

Він заявив, що українці, які користуються демократичними здобутками реформованих країн, будуть очікувати таких змін в Україні.

Міністр підсумував, що загалом за умови відповідних змін і розвитку України додому можуть повернутися приблизно 70% наших громадян. Тобто 30% – після настання безпекових і стабільних умов проживання в Україні, а за умови позитивних реформувань – ще до 40%.

Ще раз підкреслюю, що "повертати українців" – сам термін по собі, він не дуже коректний. Це рішення, які приймуть українці самостійно. Наше завдання – бути конкурентоспроможними, тому що за ті 40% ми будемо конкурувати з іншими країнами. <… > Повернення цих 6 мільйонів або частини для нас є життєво необхідним. Без цього ми не зможемо ані подвоїти ВВП, ані займатися економічним розвитком, ані відновити країну,

– заявив міністр.

Він зауважив, що це конкуренція ринків праці між собою й "очевидно, що зараз перевага на європейському боці".

Зауважимо, що за даними Євростату станом на 31 січня 2025 року тимчасовий захист у країнах ЄС мали майже 4,29 мільйона українців.