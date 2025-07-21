Сибіга розповів, що відкриття нових установ дозволить відкрити доступ до консульських послуг для більшої кількості українців за кордоном. Про це пише 24 Канал із посиланням на МЗС України.

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Чому Україна зменшує присутність на Кубі?

Міністр закордонних справ пояснив, що зниження дипломатичної присутності на Кубі вивільнить ресурс, який спрямують на посилення української присутності в латиноамериканському регіоні.

Де будуть нові посольства та консульства МЗС України?

Сибіга повідомив, що Україна планує відкрити ще 4 посольства до кінця 2025 року: у Домініканській Республіці, Еквадорі, Панамі та Уругваї.

Також МЗС відкриє нові консульства. Вони з’являться в Румунії, Іраку, Італії, Німеччині, Словаччині, і ще по два відкриють у Франції та Польщі.

Крім того, в Анталії та Гданську статус консульств України планують підвищити до рівня генеральних.

Нагадаємо, що у березні цього року генеральне консульство України відкрили у Мумбаї.