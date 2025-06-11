Дональд Трамп возвращается к игре в Гуантанамо, но, как это часто бывает, есть нюанс. На этот раз в тюрьму на территории базы ВМС США на Кубе будут отправлять не подозреваемых в терроризме, а новоназначенных врагов Америки – нелегальных мигрантов. По предварительным данным, среди потенциальных "арестантов" печально известного следственного изолятора могут оказаться и граждане союзных Штатам стран, в том числе Украины.

Чиновники Белого дома объясняют это решение попыткой разгрузить центры содержания мигрантов на территории самих Соединенных Штатов. Впрочем, у правозащитников возникают вопросы относительно условий содержания в Гуантанамо, ведь жаркий климат, антисанитария, ограниченное пространство тюрьмы и нехватка необходимого персонала могут сделать даже временное пребывание в этом лагере невыносимым для задержанных. Это больше похоже на карательные меры и демонстративное наказание с целью демонизации самого факта нелегальной миграции в США.

24 Канал объясняет, что происходит вокруг Гуантанамо, зачем администрация Белого Дома хочет использовать именно эту тюрьму и смогут ли правозащитники помешать планам Дональда Трампа.

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"Ребрендинг" Гуантанамо эпохи Дональда Трампа



Ворота военной базы ВМС США в Гуантанамо / Фото Getty Images

Администрация Дональда Трампа рассматривает план, даже публичное обсуждение которого еще недавно казалось бы политическим самоубийством: отправить тысячи иностранцев, которые находятся в США нелегально, на военную базу Гуантанамо на Кубе. Среди них – граждане Великобритании, Франции, Италии, Германии и даже Украины.

По информации американских чиновников, с которыми пообщалось издание The Washington Post, начало депортаций может состояться уже на этой неделе. Сейчас говорится об около 9 тысячах человек, которые проходят медицинское обследование, чтобы выяснить, выдержат ли они вообще такой переезд.

При этом военная база, которая ассоциируется в мире с пытками и нарушениями прав человека, банально может не иметь места для такого количества людей.

Дело в том, что ранее в Гуантанамо также находились нелегалы, но в количестве, что не добирала и 500 человек. Часто, кроме самого факта нелегального пребывания в США, они подозревались в других преступлениях, совершенных на американской территории, и даже несмотря на это их впоследствии перевели в лагеря в штате Луизиана.

Однако наиболее возмутительный момент – полное отсутствие координации с правительствами стран, чьи граждане попадают под депортацию. Никаких дипломатических предупреждений, даже к ближайшим американским союзникам, таким как Великобритания, Франция или Германия.



И хотя некоторые страны, по словам американских чиновников, согласились принимать своих граждан обратно, темпы такой репатриации считают недостаточными уже сами Соединенные Штаты. Именно поэтому и активизируется идея "временного убежища" – в виде тюрьмы на военной базе.

В конце концов, все упирается в классическую предвыборную риторику. Президент Трамп еще до своего переизбрания на второй срок обещал реализовать крупнейшую депортацию в истории США. По словам его советника Стивена Миллера, администрация Белого дома хочет видеть "минимум 3 000 арестов ежедневно", а пограничный координатор Том Гоман добавил: "Мы должны увеличить количество задержаний и высылок".

Учитывая переполненность центров содержания в самих Штатах, вариант с Гуантанамо выглядит как временное решение, но явно проблемное. Поскольку официальные источники отмечают, что база фактически пустует, администрация Трампа пытается использовать некие "резервные площади" для временного содержания мигрантов.

Гуантанамо – символ пыток, как инструмент миграционной политики

Идея использовать Гуантанамо – место, что в мировом сознании давно стало символом пыток, – для массового содержания нелегалов, даже граждан дружественных стран, может вызвать настоящий дипломатический скандал. Однако в администрации Трампа особой проблемы в этом не видят. Более того, еще в январе президент анонсировал возможный перевод до 30 тысяч человек на эту базу.

Правда, прошлые попытки масштабного "заселения" Гуантанамо провалились. Как это часто бывает, после громких заявлений американского президента на территории тюрьмы начались активные приготовления. Там даже возвели "палаточный городок" на 3 000 дополнительных мест, ведь, учитывая количество людей, которые должны были прибыть, места в уже имеющихся "комнатах" банально не хватило бы. В конце концов, масштабного заселения не произошло. Прибывших в ограниченном количестве нелегалов расселили в старых помещениях, а сами палатки свернули и убрали.



Военнослужащие США занимаются расширением "палаточного городка" на территории базы Гуантанамо / Фото Getty Images

Поэтому нынешний план выглядит не только политически рискованным, но и логистически и финансово сомнительным. Вопрос не только в том, чтобы одномоментно переместить такое большое количество людей, а также в том, чтобы обеспечить базовую жизнедеятельность заключенных на такой отдаленной территории.



По словам сенатора Гэри Питерса, расходы на одного заключенного в Гуантанамо превышают 100 тысяч долларов в сутки и фактически противоречат другой идее-фикс американского президента – уменьшению государственных расходов.

Но похоже деньги не проблема, когда говорится о приверженности ядерного электората. Трамп активно радикализирует борьбу с мигрантами, чтобы подчеркнуть насколько серьезно он настроен побороть эту проблему.

На фоне протестов в Лос-Анджелесе, также связанных с проблемой миграции, президент США уже подчеркнул, что в город вторглись "иностранные враги" и его стоит "освободить", а если же речь зашла непосредственно о "врагах Америки", какими очевидно нелегалов видит сам Трамп, тогда ради "благого дела" можно вдохнуть новую жизнь в жуткое привидение прошлой эпохи – тюрьму Гуантанамо.



Дональд Трамп привлек Национальную гвардию США для подавления протестов в Лос-Анджелесе / Фото Getty Images

В то же время ужасная репутация этого лагеря решает еще одну проблему для действующей администрации и частично раскрывает реальные планы вокруг миграционной политики президента США.

Своими действиями Дональд Трамп, очевидно, пытается запугать как уже имеющихся в Штатах нелегалов, так и тех, кто только планирует осуществить такой рискованный шаг.

Правозащитники убеждены, что основная цель использования Гуантанамо – психологическое давление, которое бы заставило депортированных самостоятельно покинуть страну или отказаться от обжалования высылки в суде. Что же касается потенциальных нелегалов, для них Трамп пытается создать картинку того, что за океаном их будет ждать не поддержка и безопасность, а буквально тюрьма для террористов.

Почему у Гуантанамо такая ужасная репутация

Стоит заметить, что военная база Гуантанамо на недружественной Кубе – это не просто географическая и политическая аномалия, а еще и правовая черная дыра. После терактов 11 сентября 2001 года администрация Джорджа Буша превратила ее в спецтюрьму для "врагов Америки" – преимущественно без суда, без адвокатов и без шансов на нормальную защиту. В какой-то момент там удерживали до 780 человек, большинство из которых так никогда и не были официально обвинены в преступлениях. Гуантанамо стала синонимом понятия "содержание вне закона" – и именно поэтому мировое сообщество требует ее закрытия уже почти два десятилетия.



Репутацию места пыток Гуантанамо заслужила неслучайно. Например, зафиксированы случаи имитации утопления, когда человеку искусственно создавали иллюзию того, что он тонет, – техника, которую сами США позже признали пытками. Другой вопиющий пример – дело Мохамеда аль-Кахтани, подозреваемого в связях с "Аль-Каидой", которого держали в полной изоляции, без сна, подвергали сексуальному унижению и допрашивали по 18 часов в сутки. В 2022 году Пентагон официально признал, что его признания были получены под пытками. Подобных историй десятки. Неудивительно, что само упоминание о Гуантанамо до сих пор вызывает в мире судороги, – а теперь там хотят удерживать мигрантов с паспортами стран ЕС и НАТО.

Европейцы шокированы дерзким решением Трампа

Многие европейские правительства уже выразили обеспокоенность планами Трампа по переводу мигрантов в Гуантанамо, особенно когда речь идет о гражданах стран-союзников.

В Брюсселе и столицах ЕС серьезно обеспокоены, ведь вывоз их граждан без предупреждения или координации с принимающими странами может создать дипломатический кризис.

Правозащитные организации в Европе резко осудили планы США. Они называют это "американским ГУЛАГом в Карибском море", где нелегальных мигрантов смешивают с "террористами" для банального запугивания радикальной миграционной политикой.

Представители Государственного департамента США зафиксировали также внутреннее беспокойство. Один из чиновников Госдепа, осведомленный в переговорах с европейцами, в анонимном комментарии Politico подчеркнул, что "этот план – чтобы шокировать, напугать, разозлить. Но ведь это наши союзники!". Его коллеги также подчеркнули, что большинство европейских стран уже согласились забрать своих граждан, поэтому не было никакой необходимости использовать Гуантанамо.

По неофициальной информации, дипломаты стран ЕС в Вашингтоне уже начали обращаться к Госдепу с просьбой объяснить логику решения. Европейцы отмечают, что "это выглядит как демонстративный акт наказания – не только в отношении мигрантов, но и в отношении партнеров по НАТО".

В конце концов, если США не восстановят координацию с партнерами и не гарантируют прозрачность процесса, в ответ может начаться масштабный дипломатический протест – вероятно, на уровне официальных нот, отзыва послов или совместных заявлений на уровне Европейского парламента или Совета Евросоюза.

В конце концов, похоже, что Белый дом немного перебрал с собственными усилиями против нелегальных мигрантов. Скандал очень быстро набирает обороты, поэтому пресс-секретарь Белого дома поспешила оправдаться по старой, отработанной схеме – в Белом доме просто назвали это все "fake news".

This story is Fake News. Not happening. https://t.co/cxzPLkql0S - Karoline Leavitt (@PressSec) 11 июня, 2025

Основная надежда на американские суды

Но как бы ни оправдывался Белый дом, попытка превратить Гуантанамо в пункт временного содержания мигрантов уже натолкнулась на серьезное, никоим образом не фейковое, юридическое сопротивление.

Правозащитники утверждают, что администрация действует в обход закона, нарушая базовые конституционные права. Ведь Гуантанамо – это не просто военная база, а место, что долгое время намеренно использовалось как "серая зона", в которой трудно применить полноценные юридические процедуры. Именно такой ее видели и сами американские суды до прецедента "Бумедьен против Буша" от 2008 года: они не признавали, что задержанные на базе в принципе имеют право на судебное разбирательство своего заключения.

Что известно о деле "Бумедьен против Буша"

Стоит заметить, что в 2008 году Верховный суд США вынес ключевое решение в деле "Бумедьен против Буша", которое изменило правила игры для узников Гуантанамо. Иск подали шестеро иностранцев, задержанных без суда и официальных обвинений, которые годами находились в Гуантанамо в статусе "врагов государства". Власти считали, что территориальное расположение базы на Кубе, за пределами территории США, позволяет не распространять на задержанных американские конституционные права.



Но суд постановил иначе: право на "habeas corpus" – то есть на обжалование незаконного содержания – должно действовать даже в Гуантанамо. Суд признал, что правительство не может создать "правовой черной дыры" только потому, что место расположено вне континентальной юрисдикции. Это решение стало историческим, и именно оно впервые заставило правительство США открыто отвечать в судах за свои действия, совершенные против задержанных в Гуантанамо.



Военная полиция США охраняет заключенных в оранжевых комбинезонах 11 января 2002 года в Гуантанамо / Фото Getty Images

Сегодня Американский союз гражданских свобод (ACLU) и другие организации ведут несколько судебных дел против содержания мигрантов на базе. В поданных исках они подчеркивают тот факт, что людей держат в унизительных условиях – с перебоями с едой, одеждой, без доступа к адвокатам и без четкого понимания, сколько времени они пробудут в лагере. Главная претензия заключается в том, что Гуантанамо используется не как место временного размещения, а как инструмент давления.

Фактически правительство цинично использует хорошо известную репутацию Гуантанамо как места издевательств и жестокого обращения, в частности как расположение двух бывших "тайных тюрем" ЦРУ, чтобы запугать иммигрантов,

– говорится в иске.

В апреле судья Карл Никольс, которого назначил сам Дональд Трамп, отказался накладывать запрет на перемещение мигрантов в Гуантанамо, аргументируя это отсутствием доказательств массовых нарушений на сегодняшний день. Но правозащитники готовят апелляцию – и опираются на уже упомянутое дело "Бумедьен против Буша".

Также юристы ссылаются на 5-ю поправку к Конституции США, обеспечивающую защиту от произвольного лишения свободы без надлежащей правовой процедуры. Если дело дойдет до Верховного суда, не исключено, что даже нынешний консервативный состав признает содержание гражданских мигрантов на военной базе вне территории США противоречащим основному закону страны.

Судебная борьба только набирает обороты. И хотя администрация Трампа выиграла первые раунды, дальнейшее использование Гуантанамо как инструмента миграционной политики может обернуться для нее не только политическим скандалом в отношении союзников, но и громким юридическим поражением внутри самих Соединенных Штатов.