Там заявили об отсутствии соответствующих доказательств. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство иностранных дел Республики Куба.

Как Куба отреагировала на обвинения США?

Недавно агентство Reuters сообщало, что администрация президента США пытается не допустить отмены многолетнего эмбарго против Кубы, из-за участия 5 тысяч кубинцев в войне в Украине, которые воюют на стороне России.

В свою очередь в Кубе опровергают соответствующие обвинения американской стороны, называя такие заявления о якобы участии страны в военных действиях на территории Украины "ложными", а также "клеветническими".

В правительстве стране напоминают, что подобные обвинения впервые появились в 2023 году в отдельных СМИ без доказательств и, по мнению кубинской стороны, имеют политические цели. Там заверили, что не отправляли военных для участия в войне.

Там добавили, что не владеют данными о гражданах Кубы, которые могли самостоятельно вступить в вооруженные формирования любой из сторон, но отметили, что ни один из таких случаев не связан с официальными структурами.

В сообщении говорится, что Куба, согласно законодательству и международным обязательствам, придерживается политики нулевой терпимости к наемничеству, торговли людьми и участия граждан в вооруженных конфликтах за рубежом.

Такие действия считаются тяжкими преступлениями и строго наказываются. После разоблачения в 2023 году возможной вербовки кубинцев для войны власти возбудили дела и провели суды, чтобы это остановить, добавляют в публикации.

Что известно о таких делах?

Согласно обнародованной информации, с 2023 по 2025 год на Кубе рассмотрели девять дел о наемничестве против 40 человек. В пяти делах 26 человек приговорили к 5 – 14 годам заключения, еще три дела пока продолжаются.