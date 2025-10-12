По словам индийца, он учился в одном из университетов России. Однако впоследствии его посадили на 7 лет "из-за наркотиков". Парню предложили подписать контракт с российской армией, чтобы избежать наказания, передает 24 Канал со ссылкой на BBC.

Что известно о первом индийце, которого пленили ВСУ?

Саил Маджоти, родом из штата Гуджарат, приехал в Россию 2 года назад, чтобы изучать компьютерную инженерию. Он прошел трехмесячные языковые курсы в Санкт-Петербурге, затем переехал в Москву, где учился в колледже и подрабатывал курьером.

По словам матери студента Хасины, в апреле 2024 года ее сына несправедливо обвинили в деле, связанном с наркотиками. Женщина утверждает, что кто-то подбросил наркотики в посылку, которую Саил должен был доставить. Полиция задержала его и предъявила обвинения. Она говорит, что сына держали под стражей шесть месяцев, а затем приговорили к семи годам заключения.

Семья наняла частного адвоката в России, но не знала, когда и как парня призвали в армию. Мать говорит, что узнала о том, что сын в Украине после появления видео, где он уже в плену ВСУ.

После того как видео получило огласку, Антитеррористическое подразделение штата Гуджарат допросил мать и дядю Саила. Родственники рассказали, что женщина воспитывает сына сама и работает швеей. ATS подтвердил, что парня действительно арестовали и удерживали в России, а семья не имела с ним связи после ареста. Учителя в его бывшей школе в городе Морби описали Маджоти как "среднего, но прилежного ученика", который хотел осуществить мечты матери. Местные общины призвали правительство помочь вернуть Саила и других индусов, втянутых в войну.

Обратите внимание! По данным СМИ, более 150 граждан Индии присоединились к российской армии – часть имела студенческие или туристические визы. По меньшей мере 12 из них погибли, а 16 считаются пропавшими без вести.

