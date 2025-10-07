По словам 22-летнего Маджоти, он не хотел воевать, а просто пытался сбежать из России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 63 отдельную механизированную бригаду "Стальные львы".

Что известно об индийце и почему он сдался в плен?

Маджоти рассказал, что учился в одном из университетов в России. Однако впоследствии его посадили на 7 лет "из-за наркотиков". После этого парню предложили подписать контракт с российской армией, чтобы избежать наказания. При этом ему обещали большие денежные выплаты, но он совсем ничего не получил.

По словам Маджоти, он хотел убежать оттуда. Индиец утверждает, что после 16 дней военной подготовки его отправили на фронт, однако уже через три дня он поссорился с командиром и сам сдался в плен украинским бойцам.

Индиец добровольно сдался в плен украинским военным: видео 63 ОМБр

Я подошел к украинскому блиндажу, положил оружие и сказал, что не хочу воевать. Я никого не убил, никому не делал ничего плохого. Я только три дня был на фронте. Я не хотел воевать, я хотел убежать,

– рассказал пленный.

Маджоти также отметил, что не хочет возвращаться в Россию, и попросил, чтобы его отправили домой, в Индию.

