За словами 22-річного Маджоті, він не хотів воювати, а просто намагався втекти з Росії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 63 окрему механізовану бригаду "Сталеві леви".

Дивіться також Скаржаться на командування: що розповіли полонені росіяни бригаді "Рубіж"

Що відомо про індійця і чому він здався в полон?

Маджоті розповів, що навчався в одному з університетів у Росії. Однак згодом його ув’язнили на 7 років "через наркотики". Після цього хлопцю запропонували підписати контракт із російською армією, щоб уникнути покарання. При цьому йому обіцяли великі грошові виплати, але він зовсім нічого не отримав.

За словами Маджоті, він хотів утекти звідти. Індієць стверджує, що після 16 днів військової підготовки його відправили на фронт, однак уже через три дні він посварився з командиром й сам здався в полон українським бійцям.

Індієць добровільно здався в полон українським військовим: відео 63 ОМБр

Я підійшов до українського бліндажа, поклав зброю й сказав, що не хочу воювати. Я нікого не вбив, нікому не робив нічого поганого. Я лише три дні був на фронті. Я не хотів воювати, я хотів втекти,

– розповів полонений.

Маджоті також зазначив, що не хоче повертатися до Росії, та попросив, аби його відправили додому, в Індію.

Військові російської армії в українському полоні: схожі випадки