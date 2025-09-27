Йдеться про білоруса, який встиг провоювати лише 3 дні. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Національну гвардію України.
Що сказав полонений білорус?
У Нацгвардії розповіли, що полонений громадянин Білорусі декілька років жив у Росії.
Там його нещодавно поставили перед вибором: обрати перелік статей, за якими сяде до в'язниці, чи йти на війну.
Чоловік вирішив обрати друге і підписав контракт. На фронт в Україні він потрапив на початку вересня.
"Коли вперше побачив зруйновані будинки, порожні села, поля випалені, ліси. Зрозуміло, що тут вони (росіяни – 24 Канал) щось роблять не те. Тобто русскій мір тут не потрібен", – сказав білорус.
Зброю він кинув на другий день. Хоча й боявся здаватися у полон, але таки прийняв це рішення.
Провоював … лише три дні. Пройшов лісосмугами повз сотні тіл російських штурмовиків і зрештою добровільно здався гвардійцям бригади Нацгвардії "Спартан",
– розповіли у НГУ.
Їм він також розповів, що у його підрозділі були єгиптяни та колумбійці.
Н️ацгвардійцям білорус сказав, що готовий перейти на бік України. Водночас він не захотів, щоб його обличчя показували, бо хвилюється за рідних у Білорусі.
Історія полоненого білоруса: дивіться відео
