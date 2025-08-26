Ворога захопили під час виконання бойового завдання. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Ukrainian Witness – репортаж з передової кореспондентки Тетяни Демух.

Як розвідники 1-го корпусу "Азов" полонили росіян?

За отриманою від військових інформацією, полонені окупанти є тими, хто 11 серпня здійснив прорив у напрямку Добропілля. Тоді проєкт DeepState зафіксував появу російського прориву довжиною в понад 10 кілометрів.

Я думаю, просто їм вдалося знайти десь якусь діру в обороні й направити туди дуже багато сил та засобів: піхоти якоїсь, мотоциклів, можливо. Як я знаю, наприклад, хлопці, яких ми міняли, їм довелося відбивати штурм 100 мотоциклів,

– розповідає захисник про ДРГ на Покровському напрямку.

Росіян захопили під час виконання бойового завдання. За словами розвідників, вони не знали, кого беруть в полон. Однак коли полонених передали далі, з'ясувалася їхня причетність до жорстокого вбивства українського військовослужбовця.

До слова, 14-та бригада "Червона Калина", що входить до складу 1-го корпусу Нацгвардії "Азов", обороняє Покровський напрямок з серпня 2024 року. Щодня там доводиться відбивати по 50 – 70 російських штурмів.

Один з розвідників характеризує склад російських штурмових підрозділів на Покровському напрямку так: "Мобілізовані, переважно всі, процентів 70 – це "зеки", усі сиділи".

Щодо мотивації окупантів іти в бій, захисник зазначає: "Мотивація позаду – скид там свій, FPV своє, тобто вибору немає – або на нас, або…".

Як росіян зупинили біля Покровська?

Нагадаємо, 15 серпня корпус "Азов" повідомив про зупинку російського прориву: