Врага захватили во время выполнения боевого задания. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Ukrainian Witness – репортаж с передовой корреспондента Татьяны Демух.
Как разведчики 1-го корпуса "Азов" пленили россиян?
По полученной от военных информации, пленные оккупанты являются теми, кто 11 августа совершил прорыв в направлении Доброполья. Тогда проект DeepState зафиксировал появление российского прорыва длиной в более чем 10 километров.
Я думаю, просто им удалось найти где-то какую-то дыру в обороне и направить туда очень много сил и средств: пехоты какой-то, мотоциклов, возможно. Как я знаю, например, ребята, которых мы меняли, им пришлось отражать штурм 100 мотоциклов,
– рассказывает защитник о ДРГ на Покровском направлении.
Россиян захватили во время выполнения боевого задания. По словам разведчиков, они не знали, кого берут в плен. Однако когда пленных передали дальше, выяснилась их причастность к жестокому убийству украинского военнослужащего.
Как разведчики выбили вражескую ДРГ из Покровска: смотрите видео
К слову, 14-я бригада "Червона Калина", входящая в состав 1-го корпуса Нацгвардии "Азов", обороняет Покровское направление с августа 2024 года. Ежедневно там приходится отбивать по 50 – 70 российских штурмов.
Один из разведчиков характеризует состав российских штурмовых подразделений на Покровском направлении так: "Мобилизованные, преимущественно все, процентов 70 – это "зэки", все сидели".
По мотивации оккупантов идти в бой, защитник отмечает: "Мотивация позади – сброс там свой, FPV свое, то есть выбора нет – или на нас, или...".
Как россиян остановили возле Покровска?
Напомним, 15 августа корпус "Азов" сообщил об остановке российского прорыва:
- Благодаря поисково-ударным действиям удалось зачистить населенные пункты Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое, Золотой Колодец.
- Защитники взяли в плен 13 оккупантов, еще 271 захватчика убили, а 101 – ранили.
- Украинские бойцы уничтожили и повредили 1 танк, 2 боевые бронированные машины, 37 единиц авто и мототехники, а также 3 пушки врага.