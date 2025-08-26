Мужчина смог выбраться и почти 5 суток полз к украинским позициям. Об истории спасения и прогнозы медиков в понедельник, 25 августа, сообщило Суспильне, передает 24 Канал.

Как Владислав сбежал из вражеского плена?

Внимание, 18+! Текст содержит информацию, которая может шокировать читателя. Не рекомендуется к просмотру несовершеннолетним и людям с чувствительной психикой.

Несколько недель назад бригада Владислава потеряла контроль над позицией вблизи Покровска. Он попал в плен, когда пытался помочь собратьям.

По словам жены военного, сначала его поймали одни оккупанты, после чего завели в подвал, где над защитниками издевались двое других россиян. Они перерезали Владиславу горло и оставили умирать.

То, что он рассказывал, что первым ребятам, которые попали в плен – они были из разведки – им выкалывали глаза, отрезали губы, мужские органы обрезали, уши, нос,

– рассказал брат Евгений.



Владислав с братом и женой / Фото Суспильного

Владислав был последним среди восьми бойцов, кого оккупанты сбросили в яму, потому что думали, что все мертвы. Дождавшись, когда россияне ушли, он перевязал горло тканью и почти 5 суток полз к украинским позициям.

Он говорит, что ему повезло с тем, что когда их выбросили в яму, сверху еще мусора высыпали, чтобы не так видно было. Там была побитая бутылка, у него же руки были связаны, и так он смог той бутылкой порезать веревку,

– вспоминает жена Виктория.

В одну из больниц Днепропетровщины Владислава доставили в крайне тяжелом состоянии в воскресенье, 17 августа. У мужчины была большая кровопотеря, а раны начали загнивать.



Владислав до российского плена и ранений / Фото Суспильного

Какие прогнозы дают медики?

Гендиректор медучреждения Сергей говорит, что когда человеку перерезают горло и он истекает кровью – шансов выжить мало. Однако Владислава "отличает то, что он до конца был уверен, что все будет хорошо".

Военнослужащему уже провели операцию – врачи сделают все возможное, чтобы он снова мог говорить. Пока же защитник записывает свои воспоминания в дневнике.

Уже взяли обязательство все лор-хирурги сделать настолько классную операцию, чтобы и шовчика не было видно, чтобы мог разговаривать и дышать самостоятельно. Все это сложить в одно целое, все очистить, все привести в порядок, а потом сделать операцию,

– рассказал медик.

Несмотря на пережитое, Владислав уже думает о возвращении на фронт и мечтает увидеть свою 4-летнюю дочь. "Пишет, чтобы те твари все почувствовали то, что почувствовал я и те 7 наших ребят-казаков", – добавляет брат раненого.

По словам гендиректора Сергея, за 11 лет войны такое ранение среди военных в этом медучреждении лечат впервые.

