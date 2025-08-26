Чоловік зміг вибратися та майже 5 діб повз до українських позицій. Про історію порятунку та прогнози медиків у понеділок, 25 серпня, повідомило Суспільне, передає 24 Канал.

Як Владислав утік із ворожого полону?

Увага, 18+! Текст містить інформацію, яка може шокувати читача. Не рекомендовано до перегляду неповнолітнім та людям з чутливою психікою.

Декілька тижнів тому бригада Владислава втратила контроль над позицією поблизу Покровська. Він потрапив у полон, коли намагався допомогти побратимам.

За словами дружини військового, спершу його спіймали одні окупанти, після чого завели в підвал, де над захисниками знущалися двоє інших росіян. Вони перерізали Владиславу горло і залишили помирати.

Те, що він розповідав, що першим хлопцям, які потрапили в полон – вони були з розвідки – їм виколювали очі, відрізали губи, чоловічі органи обрізали, вуха, ніс,

– розповів брат Євген.



Владислав з братом і дружиною / Фото Суспільного

Владислав був останнім серед восьми бійців, кого окупанти скинули в яму, бо думали, що всі мертві. Дочекавшись, коли росіяни пішли, він перев'язав горло тканиною і майже 5 діб повз до українських позицій.

Він каже, що йому пощастило з тим, що коли їх викинули в яму, зверху ще сміття висипали, щоб не так видно було. Там була побита пляшка, у нього ж руки були зв'язані, і так він зміг тією пляшкою порізати мотузку,

– згадує дружина Вікторія.

До однієї з лікарень Дніпропетровщини Владислава доставили у вкрай важкому стані в неділю, 17 серпня. У чоловіка була велика крововтрата, а рани почали загнивати.



Владислав до російського полону та поранень / Фото Суспільного

Які прогнози дають медики?

Гендиректор медзакладу Сергій каже, що коли людині перерізають горло й вона стікає кров'ю – шансів вижити мало. Однак Владислава "відрізняє те, що він до кінця був впевнений, що все буде добре".

Військовослужбовцю вже провели операцію – лікарі зроблять все можливе, аби він знову міг говорити. Наразі ж захисник записує свої спогади в щоденнику.

Уже взяли зобов'язання всі лор-хірурги зробити настільки класну операцію, щоб і шовчику не було видно, щоб міг розмовляти й дихати самостійно. Усе це скласти в одне ціле, все очистити, все привести до порядку, а потім зробити операцію,

– розповів медик.

Попри пережите, Владислав уже думає про повернення на фронт і мріє побачити свою 4-річну доньку. "Пише, щоб ті тварюки всі відчули те, що відчув я і ті 7 наших хлопців-козаків", – додає брат пораненого.

За словами гендиректора Сергія, за 11 років війни таке поранення серед військових у цьому медзакладі лікують вперше.

