Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на законопроект №13627.

Что меняет новый законопроект?

Новый законопроект предусматривает, что военные, которые после освобождения из плена нуждаются в стационарном лечении более 30 дней, смогут получать ежемесячную выплату в размере 50 тысяч гривен. Эти выплаты предусмотрены на первые три месяца лечения.

Документ поддержали 270 народных избранников. Известно, что инициатором законодательной инициативы стала народный депутат Анна Пуртова из "Слуги народа".

Законопроект №13627 также регулирует порядок выдачи справок о травмах и заболеваниях, полученные в плену. Это позволит избежать бюрократических препятствий и различных трактовок при оформлении документов.

Документ также прокомментировал народный депутат Ярослав Железняк.

Желательно бы нам с такими законами не затягивать, но хорошо, что хоть сейчас нашли время на это. Далее еще второе чтение,

– написал он.

Справка. Сейчас такие выплаты предоставляются только военным с ранениями, контузиями или увечьями. В то же время многие освобожденные из плена нуждаются в медицинской помощи не из-за боевых травм, а из-за серьезных болезней, полученных во время пребывания в российском плену. Также это касается обострений болезней.

Какие еще изменения ожидают военнослужащих?