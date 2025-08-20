Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на главу ведомства Дениса Шмыгаля. Электронная очередь работала в тестовом режиме с мая 2024 года.

Смотрите также Выезд за границу до 22 лет и отсрочки для студентов: какой будет мобилизация в сентябре

Что известно об электронной очереди в ТЦК?

Соответствующие изменения в пункт 9 Положения о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки одобрили на заседании Кабинета Министров Украины.

Теперь она (электронная очередь – 24 Канал) становится постоянным важным сервисом, которым могут воспользоваться военнообязанные, военнослужащие и их родные,

– отметил Шмыгаль.

По его словам, таким образом реализуют ключевые приоритеты – человекоцентричность, цифровизацию процессов, свободное взаимодействие государства и граждан, удобные услуги.

Министр также отметил усиление безопасности, поскольку "живые" очереди под ТЦК убирают, и ускорение и упорядочение процедуры принятия граждан.

Одновременно работаем над переводом в "цифру" больше услуг и формируем экосистему Электронного ТЦК, который будет функционировать в онлайн-режиме,

– добавил Шмыгаль.

К слову, сервис электронной очереди в ТЦК в тестовом режиме работал с мая 2024 года. На обновленную платформу он переехал 1 мая 2025 года. Здесь военнообязанные самостоятельно могут выбрать свой ТЦК и СП по месту учета или фактической регистрации и получить SMS с датой и временем визита.

Как Россия атаковала украинские ТЦК?

Утром 30 июня россияне с помощью БпЛА ударили рядом со зданием одного из районных ТЦК в Кривом Роге. Работники учреждения находились в укрытии, однако раненые были среди гражданских граждан, которые оказались возле места вражеской атаки.

Утром 3 июля противник ударил по Полтаве – в помещении ТЦК возник пожар, погибло 2 человека, еще 47 людей пострадало.

Утром 6 июля вражеские БпЛА попали в здание Кременчугского районного ТЦК и СП.

Утром 7 июля одной из целей российской дроновой атаки в Запорожье стал областной ТЦК и СП. Среди пострадавших – военнослужащие роты охраны и по меньшей мере 14 гражданских.

Также 7 июля произошли попадания вражеских БпЛА в здание Харьковского областного ТЦК и СП и прилегающую территорию, ранены 3 военнослужащих.

Представитель Командования Сухопутных войск Виталий Саранцев заявлял, что из-за российских ударов ТЦК могут несколько изменить формат предоставления услуг. Среди вариантов были меры рассредоточения военнослужащих, дистанционное предоставление услуг и расширение цифровизации.