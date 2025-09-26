Про це в етері 24 Каналу розповіла пресофіцерка прикордонного підрозділу "Фенікс" Олександра Кондратюк, зауваживши, що росіянин не побачив на війні того, чого очікував. Він хотів заробити гроші, але все пішло не за планом.

Що розповів росіянин, якого взяли в полон на Лиманському напрямку?

За словами пресофіцерки, нещодавно екіпаж важкого бомбера "Vampire" повертався з завдання та виявив рух у кущах. Керівництво прийняло рішення, щоб на ситуацію вилетіла розвідка на Мavic. Виявили, що це був солдат російської армії.

Українські пілоти скинули йому пляшку з запискою, де написали пропозицію – слідувати за дроном та здатись у полон. Російський окупант погодився та підійшов до позицій українських бійців.

Зараз росіяни переслідують матеріальні цінності, бо м обіцяють "золоті гори". Цей полонений також доєднався, бо хотів заробити гроші. Однак коли побачив всю ситуацію, за його словами, вирішив піти полями і здатись в полон,

– сказала Кондратюк.

Вона додала, що тепер він поповнює обмінний фонд.

Що ще цікавого розповідають російські полонені?