Об этом в эфире 24 Канала рассказала пресс-офицер пограничного подразделения "Феникс" Александра Кондратюк, отметив, что россиянин не увидел на войне того, чего ожидал. Он хотел заработать деньги, но все пошло не по плану.

Смотрите также СМИ рассказали, где мог упасть сбитый российский Су-34

Что рассказал россиянин, которого взяли в плен на Лиманском направлении?

По словам пресс-офицера, недавно экипаж тяжелого бомбера "Vampire" возвращался с задания и обнаружил движение в кустах. Руководство приняло решение, чтобы на ситуацию вылетела разведка на Маѵіс. Обнаружили, что это был солдат российской армии.

Украинские пилоты сбросили ему бутылку с запиской, где написали предложение – следовать за дроном и сдаться в плен. Российский оккупант согласился и подошел к позициям украинских бойцов.

Сейчас россияне преследуют материальные ценности, потому что м обещают "золотые горы". Этот пленный также присоединился, потому что хотел заработать деньги. Однако когда увидел всю ситуацию, по его словам, решил пойти полями и сдаться в плен,

– сказала Кондратюк.

Она добавила, что теперь он пополняет обменный фонд.

Важно! Призываем присоединиться к сбору на авто Nissan Navara New для подразделения "Феникс" по ссылке. Враг постоянно пытается уничтожать машины ВСУ, а они нужны бойцам для транспортировки БК, дронов и провизии.

Что еще интересного рассказывают российские пленные?