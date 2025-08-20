Об этом 24 Каналу рассказали военные.

Как Силы обороны взяли в плен оккупантов в Донецкой области?

На прошлой неделе воины десантно-штурмовых войск провели зачистку Покровска. В своей зоне ответственности военные 7 корпуса ДШВ взяли в плен группу оккупантов.

Во время допроса россияне рассказали, что их обманули, заставив подписать контракт. Диверсанты также жаловались на особенности подготовки к службе и реальные потери среди россиян.

Один из оккупантов по имени Михаил рассказал, что его назначили командующим учебного взвода. Отметил, что в армию попал случайно, когда отдыхал. Его угостили алкоголем и параллельно предложили работу. Михаилу рассказали, что его задачей будет якобы "восстановление городов". Однако на самом деле его готовили на войну против Украины.

Когда в воинскую часть приехали, двое были с "белой горячкой" – наловили – кто-то с похмелья был,

– отметил оккупант.

После быстрого обучения, что длилось всего несколько дней, новобранцев отправили в Селидово. Командир ничем не помогал солдатам, кричал на них, иногда показывал взводам карту, делая вид планирования боя.

После этого из военных сделали группу мотоциклистов, в которую вошли 6 мужчин. Они имели задачу доехать до определенной позиции и закрепиться там. Однако дроны ВСУ сожгли технику и обезвредили оккупантов.

Михаил с другим военным также штурмовали территорию, но пройдя полпути, они встретились с украинскими дронами.

Я понимал, что могут быть мины и т.д., но через "путаницу" прошел. А когда вышел в лесополосу, то начали забрасывать минами. Командир говорил "Все, закрепляйся там". А я увидел город на другой стороне поля. Заряда на рации уже не было. Я понял, что у меня выход один – к вам (воинов 7 корпуса ДШВ – 24 Канал), если не убьют, то другой дороги у меня нет,

– поделился россиянин Михаил.

В результате оккупант вышел на дорогу, откуда осталось совсем немного до Покровска. Он увидел разбитые частные дома и засел там. Позже узнал: если бы решил двигаться дальше, то его убили бы. Он подошел к украинским воинам и самостоятельно сдался в плен.

Сколько иностранцев попали в плен ВСУ?

По данным СМИ, украинские военные взяли в плен более 100 граждан из 32 стран. Так стало понятно, что в российской армии служат не только солдаты Кремля, но и наемники из Узбекистана и Таджикистана. Также известно, что контракт с армией страны-агрессора в 2025 году подписали 6162 иностранцев без российского гражданства.

Какие населенные пункты на днях зачистили оккупанты?

Отметим, что за неделю украинские десантники смогли освободить села Золотой Колодец и Петровка в Донецкой области. Там враг имеет значительные потери в живой силе и технике. Часть оккупантов ВСУ взяли в плен.

Кроме этого бойцы 93 ОМБр "Холодный Яр" провели бои в селах Грузское и Веселое вблизи Доброполья и освободили их от оккупантов. Там удалось ликвидировать и захватить в плен значительное количество российских солдат.