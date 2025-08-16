Во время штурма применили различные типы вооружения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.

Уничтожение врага возле Доброполья: что известно?

Воины 93-й ОМБр "Холодный Яр" провели успешную операцию вблизи Доброполья. Села Грузское и Веселое, где недавно состоялся прорыв противника, были зачищены и возвращены под контроль Украины.

Ликвидация оккупантов вблизи Доброполья: смотрите видео

В результате штурмовых действий воины 93-й ликвидировали и захватили в плен значительное количество россиян,

– говорится в сообщении.

В штурме участвовала разведывательная рота бригады, с помощью беспилотных систем и артиллерии.

Кроме этого, подразделения применили наземные роботизированные комплексы с пулеметами, которые вели плотный огонь по позициям противника, подъехав почти вплотную.

К слову, российские войска, по данным ISW, не контролируют территорию вблизи Доброполья, куда ранее прорвались. ВСУ сдерживают врага и отбрасывают его назад, хотя бои еще продолжаются.