Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Александра Сырского.

По словам главкома, это нужно, чтобы Силы обороны были сильнее. Для этого во время Ставки рассмотрели развитие системы контрактов и возможности финансирования сектора обороны и безопасности Украины в 2025 – 2026 годах.

"Делаем упор на расширении именно контрактной армии", – написал Сырский.

Он пояснил: "Враг бросает в бой новое "пушечное мясо" и несет значительные потери, чтобы отрапортовать об этом на фоне переговоров на Аляске. Наша задача – ликвидировать диверсантов, максимально уничтожать основные подразделения армии захватчика, их логистику и тыловые милитарные мощности, в том числе и на территории России".

Ставка была посвящена ситуации на фронте, усилению устойчивости обороны и армии.

"Увеличиваем давление на оккупантов, противодействуем попыткам противника продвинуться вперед. Приняты необходимые решения для укрепления этих и других направлений – в Донецкой области, в Запорожье и так далее", – рассказал Сырский.

Он поблагодарил ряд бригад:

воинов 79 и 82 десантно-штурмовых бригад;

1 и 425 отдельных штурмовых полков;

25 отдельного штурмового батальона;

2 батальону 92 штурмовой бригады;

подразделения 32 механизированной бригады и 38 бригады морской пехоты;

14 бригады оперативного назначения Нацгвардии и корпуса НГУ "Азов", которые выполняют задачи на Покровском направлении.

А также воинам 225 отдельного штурмового полка и 95 бригады ДШВ, которые бьют оккупантов и освобождают украинскую территорию на Сумщине.

Напомним, вечером 15 августа в "Азове" заявили, что вместе со смежными и подчиненными подразделениями остановили продвижение россиян в полосе ответственности ОТУ "Донецк". И зачистили Грузское, Рубежное, Нововодяное, Петровка, Веселое, Золотой Колодец.

В Генштабе подтвердили эту информацию.