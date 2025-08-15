Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Олександра Сирського.

Навіщо в Україні вирішили розвивати контрактну армію?

За словами головкома, це потрібно, щоб Сили оборони були сильнішими. Для цього під час Ставки розглянули розвиток системи контрактів та можливості фінансування сектора оборони та безпеки України у 2025 – 2026 роках.

"Робимо наголос на розширенні саме контрактної армії", – написав Сирський.

Він пояснив: "Ворог кидає в бій нове "гарматне м'ясо" та зазнає значних втрат, щоб відрапортувати про це на тлі переговорів на Алясці. Наше завдання – ліквідувати диверсантів, максимально нищити основні підрозділи армії загарбника, їхню логістику і тилові мілітарні потужності, в тому числі й на території Росії".

Ставка була присвячена ситуації на фронті, посиленню стійкості оборони та армії.

"Збільшуємо тиск на окупантів, протидіємо спробам противника просунутися вперед. Ухвалено необхідні рішення для зміцнення цих та інших напрямків – на Донеччині, на Запоріжжі тощо", – розповів Сирський.

Він подякував низці бригад:

воїнам 79 та 82 десантно-штурмових бригад;

1 і 425 окремих штурмових полків;

25 окремого штурмового батальйону;

2 батальйону 92 штурмової бригади;

підрозділам 32 механізованої бригади та 38 бригади морської піхоти;

14 бригади оперативного призначення Нацгвардії та корпусу НГУ "Азов", які виконують завдання на Покровському напрямку.

А також воїнам 225 окремого штурмового полку та 95 бригади ДШВ, які б'ють окупантів та звільняють українську територію на Сумщині.

Нагадаємо, увечері 15 серпня в "Азові" заявили, що разом з суміжними та підпорядкованими підрозділами зупинили просування росіян у смузі відповідальності ОТУ "Донецьк". І зачистили Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь.

У Генштабі підтвердили цю інформацію.