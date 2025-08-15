Що наразі відбувається в Анкориджі, де зустрічаються російський та американський президент, показує 24 Канал.

Дивіться також Анкоридж перетворили на фортецю: як Секретна служба США готує історичну зустріч Трампа та Путіна

Як проходить саміт Путіна і Трампа на Алясці?

Зустріч російської та американської делегацій планувалася за формулою "5 на 5".

В Анкоридж, окрім Трампа, також будуть присутні віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо, спецпредставник Стів Віткофф та міністр фінансів Скотт Бессент.

А Кремль, окрім Путіна, представлять міністр закордонних справ Сергій Лавров, помічник диктатора Юрій Ушаков, міністр оборони Андрій Білоусов, міністр фінансів Антон Силуанов та голова Фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв.

Місце на базі Ельмендорф-Річардсон, де очікуються літаки президентів Росії та США, облаштували. Зокрема там розстелили червону доріжку та встановили великий напис "Аляска – 2025". Судно Володимира Путіна вже приземлилося в США.

Зустріч Путіна і Трампа на Алясці: дивіться відео

До слова, у Білому домі раніше зауважували, що Трамп хоче подивитися Путіну в очі та спробувати зупинити війну в Україн дипломатичним шляхом.