Что сейчас происходит в Анкоридже, где встречаются российский и американский президент, показывает 24 Канал.

Смотрите также Анкоридж превратили в крепость: как Секретная служба США готовит историческую встречу Трампа и Путина

Как проходит саммит Путина и Трампа на Аляске?

Встреча российской и американской делегаций планировалась по формуле "5 на 5".

В Анкоридже, кроме Трампа, также будут присутствовать вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, спецпредставитель Стив Уиткофф и министр финансов Скотт Бессент.

А Кремль, кроме Путина, представят министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник диктатора Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и глава Фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Место на базе Эльмендорф-Ричардсон, где ожидаются самолеты президентов России и США, обустроили. В частности там расстелили красную дорожку и установили большую надпись "Аляска – 2025". Судно Владимира Путина уже приземлилось в США.

Встреча Путина и Трампа на Аляске: смотрите видео

К слову, в Белом доме ранее замечали, что Трамп хочет посмотреть Путину в глаза и попытаться остановить войну в Украине дипломатическим путем.