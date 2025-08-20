Про це 24 Каналу розповіли військові.

Як Сили оборони взяли в полон окупантів у Донецькій області?

Минулого тижня воїни десантно-штурмових військ провели зачистку Покровська. У своїй зоні відповідальності військові 7 корпусу ДШВ взяли у полон групу окупантів.

Під час допиту росіяни розповіли, що їх надурили, змусивши підписати контракт. Диверсанти також скаржилися на особливості підготовки до служби та реальні втрати серед росіян.

Один з окупантів на ім'я Михайло розповів, що його призначили командувачем навчального взводу. Зазначив, що до війська потрапив випадково, коли відпочивав. Його пригостили алкоголем та паралельно запропонували роботу. Михайлові розповіли, що його завданням буде нібито "відбудова міст". Однак насправді його готували на війну проти України.

Коли у військову частину приїхали, двоє були з "білою гарячкою" – наловили – хтось з похмілля був,

– зазначив окупант.

Після швидкого навчання, що тривало лише кілька днів, новобранців відправили в Селідове. Командир нічим не допомагав солдатам, кричав на них, іноді показував взводам карту, вдаючи планування бою.

Після цього з військових зробили групу мотоциклістів, у яку ввійшли 6 чоловіків. Вони мали завдання доїхати до певної позиції та закріпитися там. Однак дрони ЗСУ спалили техніку та знешкодили окупантів.

Михайло з іншим військовим також штурмували територію, але пройшовши пів шляху, вони зустрілися з українськими дронами.

Я розумів, що можуть бути міни тощо, але через "плутанку" пройшов. А коли вийшов у лісосмугу, то почали закидувати мінами. Командир казав "Усе, закріплюйся там". А я побачив місто на іншому боці поля. Заряду на рації вже не було. Я зрозумів, що в мене вихід один – до вас (воїнів 7 корпусу ДШВ – 24 Канал), якщо не вб'ють, то іншої дороги в мене немає,

– поділився росіянин Михайло.

У результаті окупант вийшов на дорогу, звідки залишилося зовсім трохи до Покровська. Він побачив розбиті приватні будинки й засів там. Пізніше дізнався: якби вирішив рухатися далі, то його вбили б. Він підійшов до українських воїнів і самостійно здався в полон.

Скільки іноземців потрапили в полон ЗСУ?

За даними ЗМІ, українські військові полонили понад 100 громадян із 32 країн. Так стало зрозуміло, що в російській армії служать не лише солдати Кремля, але й найманці з Узбекистану та Таджикистану. Також відомо, що контракт з армією країни-агресорки у 2025 році підписали 6162 іноземців без російського громадянства.

Які населені пункти днями зачистили окупанти?

Зазначимо, що за тиждень українські десантники змогли звільнити села Золотий Колодязь та Петрівка на Донеччині. Там ворог має значні втрати в живій силі та техніці. Частину окупантів ЗСУ взяли в полон.

Окрім цього бійці 93 ОМБр "Холодний Яр" провели бої в селах Грузьке і Веселе поблизу Добропілля та звільнили їх від окупантів. Там вдалося ліквідувати та захопити в полон значну кількість російських солдатів.