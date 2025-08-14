Повідомляє 24 Канал з посиланням на 1 корпус НГУ "Азов".

Яка ситуація у смузі відповідальності 1 корпусу НГУ "Азов"?

Під час операцій, які провели 1 корпус НГУ "Азов", суміжними та підпорядкованими підрозділами, росіяни зазнають колосальних втрат.

В результаті боїв, за останні дві доби в смузі відповідальності корпусу ліквідовано 151 окупанта. Поранено більше ніж 70 загарбників. Також за цей період взято в полон 8 російських військовослужбовців,

– йдеться у повідомленні.

Там додали, що бої все ще тривають. Наразі реалізуються заходи у районах населених пунктів у смузі відповідальності 1 корпусу НГУ "Азов" і ОТУ "Донецьк".

Нагадаємо, не так давно 1 корпус НГУ "Азов" перекинули на Покровський напрямком. Військові зазначають, що ситуацію на цій ділянці фронту є складною та динамічною. Однак, попри постійний тиск окупаційних військ, бійці "Азову" утримують позиції та планують контрдії.